〔台湾债市〕五年期101/1R殖利率微幅收低,央行再拉隔拆利率令跌幅受限

路透台北4月9日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周一微幅收低,因上周五美债价格大幅上扬与今日台股下跌.不过央行今日又将隔夜拆款代收利率拉高且标债在即,令多头追价意愿大受影响,殖利率跌幅因而收敛.

针对明日101/1R的标售,交易商指出,这次将是买盘资金充裕与通膨疑虑两股力道相互影响的结果.预估得标利率将落在1.010-1.040%间.由于经济前景展望依旧不佳,银行等买盘逢高承接意愿强烈,油电价调整题材对后市影响料将逐渐减轻,殖利率不脱于区间内横向整理.

"央行又拉隔拆了,这让大家不愿意追价."一证券商交易人士称.

央行今日再度调升隔夜拆款代收利率至0.425%,本波累计调升幅度达3.3个基点.

台股周一收低1.37%至九周最低收位,追随亚洲地区股市跌势.加权股价指数.TWII跌105.39点至7,600.87点,为2月初以来最低收位.

美国公债价格上周五飙升,收益率(殖利率)跌至三周低点,因之前公布的美国3月非农就业数据意外疲软,令市场重新押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)或将祭出新一轮买债计划.指标10年期美国公债价格US10YT=RR跳涨1-8/32,收益率跌至2.05%,周四尾盘报2.19%.

央行将于明日标售101/1R,金额400亿台币.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3A01103=TWO -1.50 0.8300 0.8300-0.8300 0.5

5 101/1RA01101R=TWO -0.43 1.0207 1.0140-1.0219 135.5

10 101/5A01105=TWO -0.18 1.2700 1.2700-1.2700 0.5

交易商指出,近期央行拉抬短率的动作引发市场揣测,使得101/1R发行前交易殖利率弹多跌少.在追价意愿不足的状况下,预料五年券殖利率难以回到101/1得标利率1.00%的水准.

"央行没告诉大家要干什么,所以气氛也会保守些."一大型银行交易员说.

另一券商交易主管则称,受央行拉抬短率影响,近期无论公司债与一年期NCD标售,都未再出现追低利率的现象,预料明日101/1R的标售亦是如此.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7181

10 101/5 A01105=TWO 1.2700

5 101/1 A01101=TWO 1.0215

2 101/3 A01103=TWO 0.8300 (完)