〔台湾债市〕五年期101/1R殖利率微幅收低,央行再拉隔拆利率令跌幅受限

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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路透台北4月9日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周一微幅收低,因上周五美债价格大幅上扬与今日台股下跌.不过央行今日又将隔夜拆款代收利率拉高且标债在即,令多头追价意愿大受影响,殖利率跌幅因而收敛.
针对明日101/1R的标售,交易商指出,这次将是买盘资金充裕与通膨疑虑两股力道相互影响的结果.预估得标利率将落在1.010-1.040%间.由于经济前景展望依旧不佳,银行等买盘逢高承接意愿强烈,油电价调整题材对后市影响料将逐渐减轻,殖利率不脱于区间内横向整理.
"央行又拉隔拆了,这让大家不愿意追价."一证券商交易人士称.
央行今日再度调升隔夜拆款代收利率至0.425%,本波累计调升幅度达3.3个基点.
台股周一收低1.37%至九周最低收位,追随亚洲地区股市跌势.加权股价指数.TWII跌105.39点至7,600.87点,为2月初以来最低收位.
美国公债价格上周五飙升,收益率(殖利率)跌至三周低点,因之前公布的美国3月非农就业数据意外疲软,令市场重新押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)或将祭出新一轮买债计划.指标10年期美国公债价格US10YT=RR跳涨1-8/32,收益率跌至2.05%,周四尾盘报2.19%.
央行将于明日标售101/1R,金额400亿台币.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 101/3A01103=TWO -1.50 0.8300 0.8300-0.8300 0.5
5 101/1RA01101R=TWO -0.43 1.0207 1.0140-1.0219 135.5
10 101/5A01105=TWO -0.18 1.2700 1.2700-1.2700 0.5
交易商指出,近期央行拉抬短率的动作引发市场揣测,使得101/1R发行前交易殖利率弹多跌少.在追价意愿不足的状况下,预料五年券殖利率难以回到101/1得标利率1.00%的水准.
"央行没告诉大家要干什么,所以气氛也会保守些."一大型银行交易员说.
另一券商交易主管则称,受央行拉抬短率影响,近期无论公司债与一年期NCD标售,都未再出现追低利率的现象,预料明日101/1R的标售亦是如此.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.7181
10 101/5 A01105=TWO 1.2700
5 101/1 A01101=TWO 1.0215
2 101/3 A01103=TWO 0.8300 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7