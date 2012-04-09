〔台湾个股〕台积电将提高今年资本支出,20奈米最快明年底量产(更新版)

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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(新增公司说法及细节)
* 确定将提高今年资本支出,原订60亿美元
* 20奈米制程预计明年底或后年初开始量产
* 南科厂将投资3,500亿台币,建置第二个20奈米基地
路透台南4月9日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周一称,将会提高今年资本支出,而20奈米制程预计明年底或后年初开始量产;此外,未来几年将在台南科学园区投资3,500亿台币于20奈米及以下先进制程.
在28奈米制程产能供不应求,且加速投入20奈米厂区建置下,台积电董事长张忠谋表示,将会提高今年原订60亿美元的资本支出目标,但确切数字待4月26日业绩说明会再行公布.
针对客户订单情况,他指出,过去几个月比去年同期好,但与历史平均差不多;至于第二季,他简单表示"会不错".
张忠谋3月时曾表示,仍维持今年全球产业成长率的预估目标为2%.但考虑调高今年原订60亿美元的资本支出,因应28奈米制程需求增加.
**20奈米量产**
台积电今日为位于台南科学园区的晶圆十四厂(F14)第五期举行动土典礼.张忠谋在致辞时表示,未来几年该厂区的第五期及第六期工程将投资3,500亿台币以上,于最新20奈米及以下先进制程.
F14第五期将为台积电位于新竹科学园区的晶圆十二厂(F12)第六期厂区后,第二个20奈米制程基地.
台积电共同营运长蒋尚义表示,F12的20奈米制程预计最快将在今年底或明年初试产,视客户订单需求在明年底或后年初量产.
台积电指出,F14第五期预计在2014年初开始量产,第一至四期每年产值已达60亿美元,未来第五及第六期量产后,也将贡献相同的产值.
台积电股价今日收跌0.95%报83台币;大盘加权股价指数.TWII则跌1.37%.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 张喜良
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7