〔台湾个股〕台积电将提高今年资本支出,20奈米最快明年底量产(更新版)

(新增公司说法及细节)

* 确定将提高今年资本支出,原订60亿美元

* 20奈米制程预计明年底或后年初开始量产

* 南科厂将投资3,500亿台币,建置第二个20奈米基地

路透台南4月9日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周一称,将会提高今年资本支出,而20奈米制程预计明年底或后年初开始量产;此外,未来几年将在台南科学园区投资3,500亿台币于20奈米及以下先进制程.

在28奈米制程产能供不应求,且加速投入20奈米厂区建置下,台积电董事长张忠谋表示,将会提高今年原订60亿美元的资本支出目标,但确切数字待4月26日业绩说明会再行公布.

针对客户订单情况,他指出,过去几个月比去年同期好,但与历史平均差不多;至于第二季,他简单表示"会不错".

张忠谋3月时曾表示,仍维持今年全球产业成长率的预估目标为2%.但考虑调高今年原订60亿美元的资本支出,因应28奈米制程需求增加.

**20奈米量产**

台积电今日为位于台南科学园区的晶圆十四厂(F14)第五期举行动土典礼.张忠谋在致辞时表示,未来几年该厂区的第五期及第六期工程将投资3,500亿台币以上,于最新20奈米及以下先进制程.

F14第五期将为台积电位于新竹科学园区的晶圆十二厂(F12)第六期厂区后,第二个20奈米制程基地.

台积电共同营运长蒋尚义表示,F12的20奈米制程预计最快将在今年底或明年初试产,视客户订单需求在明年底或后年初量产.

台积电指出,F14第五期预计在2014年初开始量产,第一至四期每年产值已达60亿美元,未来第五及第六期量产后,也将贡献相同的产值.

台积电股价今日收跌0.95%报83台币;大盘加权股价指数.TWII则跌1.37%.(完)

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