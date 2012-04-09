〔台湾央行〕共发行5.315.5亿台币存单,发行余额增加46.5亿

国际油市：油价上涨因供应过剩担忧缓解，但美国产量增加抑制涨幅
路透新加坡2月27日 - 布兰特原油价格周一小幅上涨，料将录得七个交易日内的第五日上涨，因对全球供应过剩的担忧似乎缓解，但美国石油产量增加抑制涨幅。
路透台北4月9日电---台湾央行周一公布,今日共发行5.315.5亿台币存单,相较存单到期金额5,269亿,存单发行余额增加46.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:15天期2,027.5亿台币,利率为0.87%;30天期1,994亿台币,利率为0.87%;91天期186亿台币,利率为0.93%;182天期108亿台币,利率为1.05%.另外,央行今日发行1,000亿台币的一年期存单.
台湾央行此前表示,将从4月2日起至13日,连续两周发行15天期存单,以调整农历年长假以来存单落点不均的问题.利率与30天期存单相同,为0.87%.[ID:nST0447818]
央行上周五共发行3,746亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,040.6亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后周五当日超额准备为84亿台币;至周日,累计超额准备为372亿台币,加计前期1%的超额准备为1,280亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月27日 - 布兰特原油价格周一小幅上涨，料将录得七个交易日内的第五日上涨，因对全球供应过剩的担忧似乎缓解，但美国石油产量增加抑制涨幅。
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI