〔台湾央行〕共发行5.315.5亿台币存单,发行余额增加46.5亿

路透台北4月9日电---台湾央行周一公布,今日共发行5.315.5亿台币存单,相较存单到期金额5,269亿,存单发行余额增加46.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:15天期2,027.5亿台币,利率为0.87%;30天期1,994亿台币,利率为0.87%;91天期186亿台币,利率为0.93%;182天期108亿台币,利率为1.05%.另外,央行今日发行1,000亿台币的一年期存单.

台湾央行此前表示,将从4月2日起至13日,连续两周发行15天期存单,以调整农历年长假以来存单落点不均的问题.利率与30天期存单相同,为0.87%.[ID:nST0447818]

央行上周五共发行3,746亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,040.6亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周五当日超额准备为84亿台币;至周日,累计超额准备为372亿台币,加计前期1%的超额准备为1,280亿台币.(完)