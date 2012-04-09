〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,非农就业数据拖累但出口商有撑

路透台北4月9日电---台币兑美元TWD=TP周一微幅收跌0.6分,因美国非农就业数据低于预期,市场避险情绪上扬,台股随区域走势下挫,但汇价逢高卖压陆续浮现,抵销台币部分贬值压力.

交易商指出,尽管台币开盘走低,但于29.55元附近出口商抛汇意愿强烈,台股亦逐步缩减跌幅,美元买盘追价力道有限,促台币又重回平盘之上整理.整体而言,外资双向皆见,加之仍有不少国际市场正逢休市,场上交投相当清淡.

"非农数据暂时浇了一盆冷水,但台币好稳,"一位公股银行交易人士表示.

市场人士表示,尽管3月美国非农就业表现逊于预期,引发非美货币的失望性卖压,但整体而言数据不算太差,就此推断美国将推出更多宽松举措仍言之过早,将关注本周陆续发布的美国贸易收支、CPI等经济数据.

财政部公布,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,优于市场预估的衰退4.49%,对美国、欧洲及中国均呈衰退.[ID:nST0450208]交易商称,由于数据优于预期,央行偏好台币走弱以刺激出口的态度可能逐渐软化,加上油电价调涨令通膨蠢蠢欲动,台币未来走势应不至于太弱.

他们并强调,目前台币对海内外消息反应钝化,无论非美货币如何上冲下洗,台币波动幅度都不至于大太,绝大部分原因要归咎于量能未见放大,预料台币短线仍在29.4-29.6元间整理.

台湾股市周一收盘大跌1.37%,至7,600.87点;外资卖超74.02亿台币,已连续三日卖超,累计卖超金额为219.95亿.[ID:nST0450376]

多数新兴亚洲货币周一下跌,此前美国公布的非农就业数据逊于预期,促使投资者削减风险资产仓位,不过美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台更多刺激政策的期望重燃,为亚币提供支撑.[EMRG/SGCN]

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