〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,非农就业数据拖累但出口商有撑

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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路透台北4月9日电---台币兑美元TWD=TP周一微幅收跌0.6分,因美国非农就业数据低于预期,市场避险情绪上扬,台股随区域走势下挫,但汇价逢高卖压陆续浮现,抵销台币部分贬值压力.
交易商指出,尽管台币开盘走低,但于29.55元附近出口商抛汇意愿强烈,台股亦逐步缩减跌幅,美元买盘追价力道有限,促台币又重回平盘之上整理.整体而言,外资双向皆见,加之仍有不少国际市场正逢休市,场上交投相当清淡.
"非农数据暂时浇了一盆冷水,但台币好稳,"一位公股银行交易人士表示.
市场人士表示,尽管3月美国非农就业表现逊于预期,引发非美货币的失望性卖压,但整体而言数据不算太差,就此推断美国将推出更多宽松举措仍言之过早,将关注本周陆续发布的美国贸易收支、CPI等经济数据.
财政部公布,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,优于市场预估的衰退4.49%,对美国、欧洲及中国均呈衰退.[ID:nST0450208]交易商称,由于数据优于预期,央行偏好台币走弱以刺激出口的态度可能逐渐软化,加上油电价调涨令通膨蠢蠢欲动,台币未来走势应不至于太弱.
他们并强调,目前台币对海内外消息反应钝化,无论非美货币如何上冲下洗,台币波动幅度都不至于大太,绝大部分原因要归咎于量能未见放大,预料台币短线仍在29.4-29.6元间整理.
台湾股市周一收盘大跌1.37%,至7,600.87点;外资卖超74.02亿台币,已连续三日卖超,累计卖超金额为219.95亿.[ID:nST0450376]
多数新兴亚洲货币周一下跌,此前美国公布的非农就业数据逊于预期,促使投资者削减风险资产仓位,不过美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台更多刺激政策的期望重燃,为亚币提供支撑.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.568 29.562 29.520-29.600 29.600 5.26 5.42
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.534 29.518 29.528-29.566 29.566 2.03 2.10
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.005/0.005
美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.170/-0.150
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7