更正:〔表格〕台湾3月出口较上年同期衰退3.2%,优于预期

(更正文中第三段出口至美国、欧洲及中国的衰退幅度)

路透台北4月9日电---台湾财政部周一公布,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,优于市场预估的衰退4.49%,对美国、欧洲及中国均呈衰退.

3月进口则较上年同期衰退5.8%,幅度低于市场预期的衰退6.30%.3月贸易收支为顺差23.6亿美元,上月为顺差28.3亿美元.

台湾3月出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退7.0%,对美国衰退8.0%,欧洲则是衰退11.6%;上月分别为成长5.8%、衰退0.9%以及成长5.1%.

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI

2012年

3月 -3.2 -5.8 +23.6

2月 +10.3 +1.3 +28.3

1月 -16.8 -11.9 +4.2

2011年

12月 +0.6 -2.7 +23.2

11月 +1.3 -10.4 +32.0

10月 +11.7 +11.8 +33.2

9月 +9.9 +10.8 +17.8

8月 +7.2 +6.4 +26.3

7月 +17.6 +14.0 +33.4

6月 +10.8 +12.5 +13.8

5月 +9.5 +19.3 +12.2

4月 +24.6 +25.7 +29.6

3月 +16.7 +16.7 +17.7

2月 +27.3 +28.7 +9.2

1月 +16.6 +22.0r +18.8

注: r为修正值. (完)

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