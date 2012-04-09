〔台湾经济〕本周三将召开电价谘询委员会,涨价方案可望近期确定

路透台北4月9日电---继油价调涨方案底定后,台湾经济部周一表示,已由台电提出电价上涨方案,并在经济部初审,将于本周三(11日)召开电价谘询会,以完成调涨电价的相关程序.在程序完成后,涨价前将有一个月预告期.

新闻稿称,台电的方案已逐级扩大电费差距,住宅每月用电在120度以下,电价不予调整;330度以内用户,每月用电支出约增加87台币;每月用电700度以上的高用电户,建议增幅在21%以上.

而在工业用电部分,新闻稿未指出涨幅,仅表示使用高压与特高压电力的企业,其电价采不低于供电成本之原则处理,就燃料成本增加部分调整流动电费.中小企业适用的表灯营业或低压电力,电价调幅将低于高压及特高压电力.

台湾经济部日前已宣布油价调涨方案,自本月2日起各项油品零售价扬升7-12%不等.经济部估计,油价上涨方案将让台湾今年经济成长率减少0.22个百分点,并增加全年消费者物价指数(CPI)0.37个百分点.

待电价调升方案正式公布后,两者将冲击台湾全年消费者物价指数(CPI)走高.

台湾主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.85%,CPI年成长率为1.46%.(完)