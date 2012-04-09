〔台湾经济〕电价方案工业用电或涨三成以上,最快5月中下旬实施(更新版)

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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(新增细节)
路透台北4月9日电---继油价调涨方案底定后,台湾经济部周一表示,已由台湾电力公司提出电价上涨方案,其中工业用电涨幅最高在三成以上.该方案经周三(11日)召开的电价谘询会讨论修正后,最快可能在5月中下旬实施.
经济部能源局局长欧嘉瑞在一记者会上指出,台电方案中,使用高压/特高压电力的工业用电调幅约在二成至三成以上;商业用电涨幅约20%;住宅用电多数平均涨幅在0-10%左右.
他并指出,该方案经委员会讨论后,将送经济部签核、公布,并再加上一个月的预告后实施.
"顺利的话就会送签...宣布当日再加一个月就是是实施日."欧嘉瑞说.
经济部稍早的新闻稿称,台电的方案已逐级扩大电费差距,住宅每月用电在120度以下,电价不予调整;330度以内用户,每月用电支出约增加87台币;每月用电700度以上的高用电户,建议增幅在21%以上.
经济部日前已宣布油价调涨方案,自本月2日起各项油品零售价扬升7-12%不等.经济部估计,油价上涨方案将让台湾今年经济成长率减少0.22个百分点,并增加全年消费者物价指数(CPI)0.37个百分点.
油电双涨近期底定,将冲击台湾全年经济成长率及CPI.台湾主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.85%,CPI年成长率为1.46%.(完)
--记者 张雅菁/林妙容; 审校 杨淑祯
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7