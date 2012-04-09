《美国个股焦点》微软强压亚马逊等对手,10亿美元买下AOL大批专利

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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* 微软支付10亿美元买下逾800项专利
* 亚马逊、eBay、Facebook及谷歌皆介入拍卖--消息
* 美国线上将把一大部分所得发放给股东
* 美国线上股价飙涨43%
路透4月9日电---微软(MSFT.O)强压对手亚马逊(AMZN.O)、eBay(EBAY.O)等其他科技业龙头,以超过10亿美元代价买下美国线上(AOL)AOL.N的多数专利资源.
AOL表示,出售超过800项专利给微软,专利范围涉及广告、搜寻、电子商务、行动等,这项交易的规模令投资人备感惊喜,AOL股价狂涨逾40%.
一名知情人士表示,这项出售案包活AOL现有及以往业务的技术权利,范围涵盖Netscape、ICQ、MapQuest、CompuServe及Advertising.com等等.
经过AOL董事会批准后,这项出售案去年秋天开始进行,AOL执行长Tim Armstrong形容出售过程是一场战火全开的激烈竞价.
Armstrong表示,他已经电话通知微软首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)有关出售专利的决定.
根据消息人士指出,参与竞价的包括亚马逊、eBay、谷歌(GOOG.O)及Facebook,其中亚马逊及eBay近期多未在专利争夺战中现身.
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7