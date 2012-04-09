《美国个股焦点》微软强压亚马逊等对手,10亿美元买下AOL大批专利

* 微软支付10亿美元买下逾800项专利

* 亚马逊、eBay、Facebook及谷歌皆介入拍卖--消息

* 美国线上将把一大部分所得发放给股东

* 美国线上股价飙涨43%

路透4月9日电---微软(MSFT.O)强压对手亚马逊(AMZN.O)、eBay(EBAY.O)等其他科技业龙头,以超过10亿美元代价买下美国线上(AOL)AOL.N的多数专利资源.

AOL表示,出售超过800项专利给微软,专利范围涉及广告、搜寻、电子商务、行动等,这项交易的规模令投资人备感惊喜,AOL股价狂涨逾40%.

一名知情人士表示,这项出售案包活AOL现有及以往业务的技术权利,范围涵盖Netscape、ICQ、MapQuest、CompuServe及Advertising.com等等.

经过AOL董事会批准后,这项出售案去年秋天开始进行,AOL执行长Tim Armstrong形容出售过程是一场战火全开的激烈竞价.

Armstrong表示,他已经电话通知微软首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)有关出售专利的决定.

根据消息人士指出,参与竞价的包括亚马逊、eBay、谷歌(GOOG.O)及Facebook,其中亚马逊及eBay近期多未在专利争夺战中现身.