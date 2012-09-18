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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 08:46 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比有良好支撑,债券及股市料出现获利了结

0015 GMT

* 美元/印尼卢比料将交投在9460-9490,本地买盘及获利了结料将止步于昨日低点9450

* 印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)隔夜因空头回补而小涨

* 一个月期NDF纽约盘收报9460-9490,交投区间在9480-9495

* 印尼公债及股市出现更多获利了结,应可让美元/印尼卢比今日盘中有良好支撑 (完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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