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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 15:27 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.3080、1.3050-60和1.3020有买盘

0710 GMT

* 停损卖盘大批聚集在1.3040下方,卖单挂在1.3140-50,上方布有停止单

* 30日波林格区间上缘在1.3141、1.3173(此为9月17日高点)

* 1.3100和1.3135有期权到期

* 欧元/澳元在1.2650有不错的卖盘,1.2550下方有停止单.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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