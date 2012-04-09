〔美国个股〕雅芳任命强生高层McCoy为新执行长,股价下挫3.1%

投行观点：Evercore ISI将Transocean Ltd目标价从18美元上调至24美元，评级为买进
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* McCoy任职强生30年
* 任命案4月23日生效
* 雅芳股价下挫3.1%,低于Coty收购出价
路透4月9日电---全球最大的化妆品直销商雅芳(Avon)(AVP.N)周一宣布,任命强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)高层Sherilyn McCoy为公司新执行长.这为Coty Inc拟以100亿美元收购雅芳造成另一障碍.
此前四个月来,雅芳一直四处寻找新面孔以取代极富魅力的董事长兼执行长Andrea Jung,以扭转公司营运.McCoy在强生负责品牌包括露得清(Neutrogena)和Lubriderm,今年稍早在强生最高职位的竞争中刚败下阵来.
McCoy因重新塑造面临主要药品专利到期的制药业务而获得好评.
上周Coty主动提出以每股23.25美元收购雅芳,雅芳除在国内和巴西、俄罗斯等主要市场销售下滑外,在美国也面临海外贿赂指控的调查.雅芳拒绝了Coty的出价提案,称该公司在新执行长带领下,价值增值会比纳入Coty旗下要高.
雅芳股价周一收挫3.1%,报22.69美元,跌至低于Coty收购出价的水准.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
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