〔美国个股〕雅芳任命强生高层McCoy为新执行长,股价下挫3.1%

* McCoy任职强生30年

* 任命案4月23日生效

* 雅芳股价下挫3.1%,低于Coty收购出价

路透4月9日电---全球最大的化妆品直销商雅芳(Avon)(AVP.N)周一宣布,任命强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)高层Sherilyn McCoy为公司新执行长.这为Coty Inc拟以100亿美元收购雅芳造成另一障碍.

此前四个月来,雅芳一直四处寻找新面孔以取代极富魅力的董事长兼执行长Andrea Jung,以扭转公司营运.McCoy在强生负责品牌包括露得清(Neutrogena)和Lubriderm,今年稍早在强生最高职位的竞争中刚败下阵来.

McCoy因重新塑造面临主要药品专利到期的制药业务而获得好评.

上周Coty主动提出以每股23.25美元收购雅芳,雅芳除在国内和巴西、俄罗斯等主要市场销售下滑外,在美国也面临海外贿赂指控的调查.雅芳拒绝了Coty的出价提案,称该公司在新执行长带领下,价值增值会比纳入Coty旗下要高.

雅芳股价周一收挫3.1%,报22.69美元,跌至低于Coty收购出价的水准.(完)