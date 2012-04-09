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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 06:52 BJT

全球外汇市场4月10日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月9日(一)

2315 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在亚特兰大联邦储备银行主办的2012年金融市场会议上讲话,讲题为"深化金融稳定"

4月10日(二)

0330 - 日本央行利率决议

0545 - 瑞士3月失业率

0600 - 德国2月进出口及贸易收支

0645 - 法国2月工业生产

1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)3月小企业信心指数

1145 - 美国4月7日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国4月7日当周Redbook连锁店销售

1400 - 美国2月趸售(批发)库存

1400 - 美国4月IBD/TIPP消费者信心指数

1630 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在俄克拉荷马大学发表演说,讲题为"经济最新状况及达拉斯联储对TBTF的看法"

1645 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储主办的2012年金融市场会议上致欢迎辞.

1830 - 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在南明尼苏达州创新基金会(Southern Minnesota Initiative Foundation)发表讲话,讲题为"对前景的一些想法".

2000 - 世界银行总裁候选人、前哥伦比亚财长Antonio Ocampo接受全球发展中心(Center for Global Development)专访

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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