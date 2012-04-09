全球外汇市场4月10日主要消息

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
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4月9日(一)
2315 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在亚特兰大联邦储备银行主办的2012年金融市场会议上讲话,讲题为"深化金融稳定"
4月10日(二)
0330 - 日本央行利率决议
0545 - 瑞士3月失业率
0600 - 德国2月进出口及贸易收支
0645 - 法国2月工业生产
1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)3月小企业信心指数
1145 - 美国4月7日当周ICSC/高盛连锁店销售
1255 - 美国4月7日当周Redbook连锁店销售
1400 - 美国2月趸售(批发)库存
1400 - 美国4月IBD/TIPP消费者信心指数
1630 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在俄克拉荷马大学发表演说,讲题为"经济最新状况及达拉斯联储对TBTF的看法"
1645 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储主办的2012年金融市场会议上致欢迎辞.
1830 - 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在南明尼苏达州创新基金会(Southern Minnesota Initiative Foundation)发表讲话,讲题为"对前景的一些想法".
2000 - 世界银行总裁候选人、前哥伦比亚财长Antonio Ocampo接受全球发展中心(Center for Global Development)专访
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
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美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持