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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 07:05 BJT

〔日本个股〕三菱重工将于两三年内扩大中国大连推高机产能近70%--日经

路透4月10日电---日经新闻报导,三菱重工(7011.T)计划在两三年内将其中国大连堆高机厂的产能提高近70%,以因应在中国和东南亚的销售成长.

该厂年产约5,000台堆高机.

日经新闻并称,该厂产能将从目前的6,000台提高至约1万台.

日经新闻表示,三菱重工除计划提高产出外,并打算在该厂现有厂房增加更多组装人员以压低资本支出.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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