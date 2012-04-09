〔企业并购〕Facebook将以10亿美元收购应用程式开发商Instagram

路透旧金山4月9日电---Facebook将以10亿美元现金及股票收购成立两年之久的照片分享应用程式开发商Instagram,这是该公司史上最大的并购案,而Facebook这家全球最大社群网络业者料将在近期内公开上市.

尽管矽谷新兴企业的估值窜升,但对于一家尚未出现明显营收的应用程式开发商而言,这样的收购价令人吃惊;而Facebook则是试图并吞一个潜在的竞争对手,或者至少避免其沦入Twitter或谷歌(GOOG.O)等主要竞争者手中.

一名公司内部人士表示,随着Instagram的程式近几个月受欢迎的程度火速窜升,该公司领导阶层一直考虑各种可能的策略,以将其服务扩充至功能完善的社群网路,有点像是以照片为主轴而功能简化版本的Facebook、Twitter或甚至是Path.

社交网络基金创办人Lou Kerner表示,Instagram"是一项极具价值的资产,不只对Facebook是如此,就连Twitter也想收入囊中."

"我敢说谷歌肯定也有兴趣.某种程度而言,这样的收购案可攻可守.对于那些想要与Facebook竞争的业者而言,这是一个可以高度灵活应用的资产."