〔国际油市〕美国原油下跌,因就业数据欠佳及伊朗重启谈判

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 就业报告欠佳可能引发QE3--路透调查
* 美国原油库存料将因进口增加而上升--调查
* 关注:美国石油协会(API)在周二2030GMT公布一周全国石油报告
路透纽约4月9日电---美国原油期货周一下跌,因美国3月就业增长慢于预期引发市场担忧,伊朗核计画重启协商也缓解了供应中断的隐忧.
美国劳工部上周五公布的数据显示,3月新增就业岗位放缓至12万个,增幅为去年10月以来最小.路透调查分析师预估为新增20.3万个.
失业率微幅下降至8.2%,低于2月时的8.2%,但这是因为有些人已经放弃找工作.
伊朗与主要大国之间的谈判将在4月14日在伊斯坦堡重新展开,分析师表示,这将降低伊朗问题导致供应萎缩的即时风险.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持