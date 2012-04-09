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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 07:27 BJT

〔国际油市〕美国原油下跌,因就业数据欠佳及伊朗重启谈判

* 就业报告欠佳可能引发QE3--路透调查

* 美国原油库存料将因进口增加而上升--调查

* 关注:美国石油协会(API)在周二2030GMT公布一周全国石油报告

路透纽约4月9日电---美国原油期货周一下跌,因美国3月就业增长慢于预期引发市场担忧,伊朗核计画重启协商也缓解了供应中断的隐忧.

美国劳工部上周五公布的数据显示,3月新增就业岗位放缓至12万个,增幅为去年10月以来最小.路透调查分析师预估为新增20.3万个.

失业率微幅下降至8.2%,低于2月时的8.2%,但这是因为有些人已经放弃找工作.

伊朗与主要大国之间的谈判将在4月14日在伊斯坦堡重新展开,分析师表示,这将降低伊朗问题导致供应萎缩的即时风险.

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