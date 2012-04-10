〔日本个股〕日产汽车在英国首相访日之际公布英国工厂投资计画

路透伦敦4月10日电---日本日产汽车(7201.T)周二表示,将投资2亿美元于英国生产一新款的掀背车,与此同时英国首相卡梅伦(David Cameron)展开访问日本及东南亚行程,目的在于提升贸易及投资关系.

这款尚未命名的车型将在日产英国北部森德兰(Sunderland)工厂创造出225个工作机会,且将让日产英国零部件供应商增加900个以上的就业机会.该车款预料将于2014年投产.

日产在3月时曾表示,将会投入2亿美元,自2013年中起在桑德兰工厂生产Invitation小型车,且将让这个英国最大汽车工厂的年产能扩增至55万辆以上,本次投资案是建立在此一基础上的新增投入.

卡梅伦表示,"日产在英国的投资显示,其对英国劳工的技术及适应能力深具信心.我们希望能够吸引更多像这样的投资."卡梅伦周二稍晚将与日本首相野田佳彦进行会谈.

卡梅伦政府则将提供820万英镑(1,300万美元)的融资来支持日产的投资计画;已执政两年的联合政府正试图振兴英国制造业,以降低对金融服务业的倚赖,后者在2008年全球危机中大受冲击.

卡梅伦亦试图提升英国经济成长,与快速成长的亚洲经济体及全球各地新兴市场扩大往来,以此减少对欧元区贸易的依赖.

卡梅伦访问日本及东南亚时有35家企业的高管随行,其中包括国防业巨擘BAE Systems(BAES.L)、引擎(发动机)制造商劳斯莱斯(Rolls-Royce)(RR.L)、以及石油业巨头皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)等.近期卡梅伦对海外主要市场展开了一系列类似的访问.

多位英国官员表示,整体而言卡梅伦访问日本时,将有超过2亿英镑的日本投资曝光,其中包括三菱商事(8058.T)在爱丁堡的风力涡轮机研究计画,以及Panasonic(6752.T)在加的夫(Cardiff)的燃料电池研究中心.(完)