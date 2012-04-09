版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 07:28 BJT

〔美国经济〕FED主席贝南克称金融稳定是持续进行的要务

路透乔治亚州4月9日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周一表示,美国经济尚未从金融危机的影响完全复元,监管机构必须继续找出新的途径加强金融体系.

"这场危机对人类及经济造成的巨大代价,更凸显出必须采取所有必要措施,以避免过去几年的事件重演,"贝南克在一场亚特兰大联邦储备银行主办的会议上表示.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐