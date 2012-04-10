〔全球金融〕新兴市场信贷持续下降,但减速放缓--IIF

路透华盛顿4月9日电---银行今年初对新兴市场的放贷连续第三季减少,不过减速放缓.在此同时,亚洲对贷款的需求自2009年底来首度萎缩.这是关于全球经济成长的警讯.

国际金融协会(IIF)新兴市场银行贷款指数第一季为48.6,去年第四季为44.7.数值低于50显示状况恶化.

该调查凸显出全球复苏的脆弱.下周20国集团(G20)财长和央行官员将在华盛顿开会.

"尽管近期出现一些令人振奋的迹象,但全球经济继续面对重大挑战,"IIF总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)致函国际货币基金组织(IMF)决策官员称.

亚洲贷款需求减少集中在住宅房地产领域.IIF指出,由于银行官员设法防止其经济过热,该地区信贷标准也有所收紧.

新兴市场面临棘手问题.能源、食品和进口商品价格上涨正造成通胀压力.而出口开始下滑,特别是对欧出口,在国内需求放缓的同时,也出现了经济衰退.

IIF首席经济学家Philip Suttle称,他预计许多新兴经济体的央行未来几个月将放宽货币条件.(完)