〔全球金融〕新兴市场信贷持续下降,但减速放缓--IIF

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透华盛顿4月9日电---银行今年初对新兴市场的放贷连续第三季减少,不过减速放缓.在此同时,亚洲对贷款的需求自2009年底来首度萎缩.这是关于全球经济成长的警讯.
国际金融协会(IIF)新兴市场银行贷款指数第一季为48.6,去年第四季为44.7.数值低于50显示状况恶化.
该调查凸显出全球复苏的脆弱.下周20国集团(G20)财长和央行官员将在华盛顿开会.
"尽管近期出现一些令人振奋的迹象,但全球经济继续面对重大挑战,"IIF总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)致函国际货币基金组织(IMF)决策官员称.
亚洲贷款需求减少集中在住宅房地产领域.IIF指出,由于银行官员设法防止其经济过热,该地区信贷标准也有所收紧.
新兴市场面临棘手问题.能源、食品和进口商品价格上涨正造成通胀压力.而出口开始下滑,特别是对欧出口,在国内需求放缓的同时,也出现了经济衰退.
IIF首席经济学家Philip Suttle称,他预计许多新兴经济体的央行未来几个月将放宽货币条件.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保