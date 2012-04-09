〔纽约汇市〕欧元在淡静市况中微升,美就业数据引发刺激政策猜测(更新版)

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
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(新增文末表格)
* 日本央行政策会议给日圆带来风险
* 日圆净空仓规模仍然庞大
* 欧洲大部分市场休市,令市况清淡
* 期权反映出对欧元前景的不安情绪减退
路透纽约4月9日电---欧元兑美元及日圆周一在清淡市况中上涨,因上周就业数据令人失望,令市场持续预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步放宽政策,分析师关注本周随后一众美联储官员的讲话.
上周五公布的美国非农就业岗位增幅放缓幅度大于预期.尽管外汇市场并未休市,但耶稣受难日令市场极为清淡.
数据公布时,"市场首先感受到的就是一股悲观情绪的冲击,"Western Union Business Solutions资深市场策略师Karl Schamotta表示.数据逊于预期,令有关美国经济恢复速度不够快的担心复燃.
"第二个影响就是,数据确实令许多交易员重新考虑第三轮量化宽松政策的可能性,"他说.
许多欧洲市场周一仍然休市-包括外汇交易中心伦敦-分析师表示,美元不太可能触及关键的新水准.
"美元陷入区间,目前没有突破该区间的威胁,"纽约梅隆银行资深外汇策略师Michael Woolfolk说.
交易员将继而关注本周稍晚的活动中以寻觅指引,其中包括美联储一众官员的讲话.Woolfolk说,决策者可能会维持一个稳健温和的口气.
"他们将极为清晰地表示,本来就没有排除过第三轮量化宽松政策,因此现在动用这个方案的高可能性也不令人意外,"他说.
关于美联储计划的猜测-例如他们会不会开启另一轮量化宽松,通常是利空美元的-在一段时间内可能会成为主要焦点.
"关于美元的争论在于,美国联邦公开市场委员会(FOMC)现在的政策重心是否在于进一步刺激经济,美国经济要疲软到什么成都才会令美联储重新考虑刺激计划,"花旗外汇部门CitiFX的10国策略主管Steven Englander说.
巴克莱认为就业报告不济不足以令美联储在4月24-25日会议上采取行动.
"这表示,进一步放宽政策的大门仍旧开启,FOMC需要继续关注接下来的数据,做决定的时间点可能会转到6月,"巴克莱表示.
路透数据显示,欧元兑美元EUR=盘中高见1.3133美元,日内升0.11%至1.3108美元.欧元兑日圆EURJPY=R上涨0.07%,至106.84日圆,扳回早盘跌幅.
期权市场反映出,对欧元前景的不安情绪有所消褪.三个月风险逆转指标EUR3MRR=GFI周一报-2.1,仍旧偏向于欧元卖权.但已经较2月中旬的-3.5有所好转.
三个月欧元兑日圆风险逆转指标EUJP3MRR=GFI仍旧偏向欧元卖权,报-3.55.尽管如此,该指标仍低于3月初-3.68的水平.
美元兑日圆JPY=走势出现角力,最新略跌0.12%,报81.52日圆.
瑞穗实业银行市场分析师Daisuke Karakama表示,美元兑日圆在未来一两周内可能会跌至80.00日圆附近,特别是考虑到目前市场的仓位.
"当你看到日圆空仓,它们并没有真正减少,规模仍旧接近2007年夏天的水平,"Karakama说."你不得不想想这是否可持续."
本周日圆面临的风险之一就是日本央行周二结束、为期两天的政策会议.自从该央行2月意外放宽货币政策,引发日圆全面下跌后,一直备受关注.
日本央行料将按兵不动,直到4月27日会议公布长期经济和物价预期.
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,4月3日止当周,汇市投机客削减日圆净空仓头寸规模至65,108口.
这仍然接近上周67,622口的水平,当时日圆净空仓规模是2007年7月以来最大.(完)
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3100 1.3094 +0.05 +1.20 1.2945
美元/日圆 JPY= 81.52 81.62 -0.12 +5.95 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 106.82 106.77 +0.05 +7.29 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9170 0.9168 +0.02 -2.20 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5890 1.5885 +0.03 +2.29 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9972 0.9972 +0.00 -2.17 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0303 1.0303 +0.00 +0.76 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2016 1.2005 +0.09 -1.05 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8243 0.8248 -0.06 -1.03 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8212 0.8172 +0.49 +5.50 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.7771 5.7800 -0.05 -3.34 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5702 7.5650 +0.07 -2.17 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.7535 6.7483 +0.08 -1.95 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8515 8.8361 +0.17 -0.70 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李军
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路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。