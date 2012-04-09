《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月9日

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 61.30 -0.51 -0.83 2742821
搜狐 (SOHU.O) 51.06 -0.88 -1.69 936804
网易 (NTES.O) 57.75 -0.11 -0.19 236049
百度 (BIDU.O) 148.80 +0.55 +0.37 4486169
亚信科技 ASIA.O 11.54 -0.37 -3.11 386104
侨兴环球电话 XING.O 0.65 -0.02 -2.99 164211
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.86 -0.38 -2.49 1853513
联电 (UMC.N) 2.45 -0.01 -0.41 360924
日月光 (ASX.N) 4.90 -0.10 -2.00 254275
矽品精密 (SPIL.O) 5.85 -0.04 -0.68 550046
和信超媒体 (GIGM.O) 1.25 -0.01 -0.79 42828
友达 (AUO.N) 4.71 -0.15 -3.09 265720
中华电信 (CHT.N) 30.54 +0.05 +0.16 65704
台湾国际航电 (GRMN.O) 45.51 -0.71 -1.54 834127
香港
中国移动 (CHL.N) 53.68 -0.25 -0.46 304088
中国联通 (CHU.N) 16.82 -0.18 -1.06 309333
中国电信 (CHA.N) 53.39 -1.10 -2.02 46782
中芯国际 (SMI.N) 2.40 -0.04 -1.64 27904
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.69 +0.03 +0.82 1457
(完)
--整理 张明钧
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路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持