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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 07:42 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月9日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.30 -0.51 -0.83 2742821

搜狐 (SOHU.O) 51.06 -0.88 -1.69 936804

网易 (NTES.O) 57.75 -0.11 -0.19 236049

百度 (BIDU.O) 148.80 +0.55 +0.37 4486169

亚信科技 ASIA.O 11.54 -0.37 -3.11 386104

侨兴环球电话 XING.O 0.65 -0.02 -2.99 164211

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.86 -0.38 -2.49 1853513

联电 (UMC.N) 2.45 -0.01 -0.41 360924

日月光 (ASX.N) 4.90 -0.10 -2.00 254275

矽品精密 (SPIL.O) 5.85 -0.04 -0.68 550046

和信超媒体 (GIGM.O) 1.25 -0.01 -0.79 42828

友达 (AUO.N) 4.71 -0.15 -3.09 265720

中华电信 (CHT.N) 30.54 +0.05 +0.16 65704

台湾国际航电 (GRMN.O) 45.51 -0.71 -1.54 834127

香港

中国移动 (CHL.N) 53.68 -0.25 -0.46 304088

中国联通 (CHU.N) 16.82 -0.18 -1.06 309333

中国电信 (CHA.N) 53.39 -1.10 -2.02 46782

中芯国际 (SMI.N) 2.40 -0.04 -1.64 27904

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.69 +0.03 +0.82 1457

(完)

--整理 张明钧

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