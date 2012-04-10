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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 08:19 BJT

〔美国金融〕FED主席称银行业需要大量增资以确保金融系统稳定

路透美国乔治亚州4月9日电---美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周一表示,大型银行需要大幅增加资本,以确保金融系统的稳定.

"我们需要提高资本,这也是巴塞尔III规定所要做的."他在亚特兰大联邦储备银行举办的一个会议上回答问题时表示.(完)

--编译 郑茵;审校 蔡美珍

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