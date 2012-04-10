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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 09:27 BJT

〔标题新闻〕巴西Petrobras证实Iara近海油田原油按API分级为中质油,估计蕴藏量有40亿桶

备注:API为美国石油协会(API).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8F9IP5]

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