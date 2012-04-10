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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 08:14 BJT

〔日本股市〕盘初弹升,可望终止五日跌势

路透东京4月10日电---日本股市日经指数周二盘初上涨,可望终结五日跌势,今日稍后中国将公布贸易数据,日本央行政策决议亦将出炉,而日圆兑美元在上日触及一个月高点后持稳.

日经指数.N225升0.3%至9,575.56点,东证股价指数.TOPX升0.5%至817.61点.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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