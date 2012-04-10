台湾经济指标预测--4月10日至5月21日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北4月10日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------4月16日当周----------------------------------------
4/20 1600 外销订单 3月 -- +17.6%(年变动率)
-------------------------------4月23日当周----------------------------------------
4/23 1600 季调失业率 3月 -- 4.15%
4/23 1600 工业生产 3月 -- +8.40%(年变动率)
4/25 1610 M2货币总计数 3月 -- +4.92%(年变动率)
-------------------------------4月30日当周----------------------------------------
5/4 1600 外汇存底 4月底 -- 3,938.71亿美元
-------------------------------5月7日当周----------------------------------------
5/7 1600 消费者物价指数(CPI) 4月 -- +1.21%(年变动率)
*5/7 1600 商品出口 4月 -- -3.2%(年变动率)
*5/7 1600 商品进口 4月 -- -5.8%(年变动率)
--------------------------------5月21日当周-----------------------------------------
5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元
-- 1630 国内生产总值(GDP)概估 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率)
-- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 高洁如; 审校 林高丽
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保