〔基金产业〕第一季对冲基金上涨,但涨幅落后于股市--数据

路透波士顿4月9日电---周一公布的数据显示,对冲基金今年开局为2006年以来最为强劲,但仍落后于股市的升势,主要是因为许多经理人年初在投资组合的安排上较为保守.

根据Hedge Fund Research(HFR),在2012年前三个月对冲基金平均上涨4.94%.Hennessee Group公布对冲基金在该季上涨4.6%,标准普尔500指数则攀高12%.

HFR表示,在3月时,由逾2,000档基金组成的HFRI基金加权综合指数小跌0.01%,在2月和1月则分别上涨2.12%和2.78%.

"对冲基金创出2006年以来的最佳第一季表现,但落后于股市,因经理人的仓位配置比较保守,"纽约的对冲基金顾问公司Hennessee Group主管Charles Gradante表示.

对冲基金不像共同基金,不会对外公布每月或每季的数据,HFR和Hennessee等研究公司只能根据从经理人所收集到的资料来拼凑产业趋势.

分析师表示,经历令人失望的2011年后,许多经理人不愿押注欧洲已完全解决债务问题和美国经济将强劲回升,因此其基金的配置较为保守.

Gradante表示,"对冲基金的挑战在于参与升势,同时在市场急转直下时又不会有太多的曝险仓位被套住."

HFR数据显示,第一季押注科技和医疗保健股的基金上涨了6.75%,但专门押注该类股将下跌的基金则下跌了10.25%.(完)