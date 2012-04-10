台湾已公布经济指标--2012/4/10

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)3月 +1.21% +0.23%-r 5/7 --
外汇存底(亿美元) 3月底 3,938.71 3,944.26 5/4 --
*商品出口(y/y) 3月 -3.2% +10.3% 5/7 --
*商品进口(y/y) 3月 -5.8% +1.3% 5/7 --
M2货币总计数(y/y) 2月 +4.92% +5.22% 4/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 2月 +17.6% -8.63% 4/20 --
工业生产(y/y) 2月 +8.40% -16.75% 4/23 --
季调失业率 2月 4.15% 4.19% 4/23 --
经常帐盈余(亿美元) 第四季 +121.0 +101.9 5/21 --
国际收支(亿美元) 第四季 +2.1 -34.6 5/21 --
国内生产总值(GDP) 第四季 +1.89% +3.45% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保