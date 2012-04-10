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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 09:45 BJT

〔澳洲数据〕3月企业状况指数升至正4,信心指数升至正3--NAB

路透悉尼4月10日电---周二公布一份调查显示,澳洲3月企业状况改善,因企业对前景稍微更加乐观;但就业增长乏力和物价压力受到遏制仍留下了降息空间.

澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)对400多家企业的调查显示,3月企业状况指数上升1点至正4,为一年多来的最高,且略高于长期平均值.

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