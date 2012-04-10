〔澳洲数据〕3月企业状况指数升至正4,信心指数升至正3--NAB

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透悉尼4月10日电---周二公布一份调查显示,澳洲3月企业状况改善,因企业对前景稍微更加乐观;但就业增长乏力和物价压力受到遏制仍留下了降息空间.
澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)对400多家企业的调查显示,3月企业状况指数上升1点至正4,为一年多来的最高,且略高于长期平均值.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p