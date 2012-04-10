《全球主要国家债券发行预告》--4月10日-4月17日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透4月10日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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4/10 1530 美国 四周期国库券
4/10 1700 美国 三年期公债
4/10 法国 BTF债券
4/10 加拿大 77亿加元 2012年7月19日到期的98天期国库券
29亿加元 2012年10月11日到期的182天期国库券
29亿加元 2013年4月11日到期的364天期债券
4/11 意大利 2013年4月12日到期的12个月BOT债券
4/11 1700 美国 10年期公债
4/11 德国 50亿欧元 2022年1月4日到期的10年期公债
4/11 英国 45亿英镑 2017年到期的债券,票息为1.0%
4/11 加拿大 33亿加元 两年期公债
4/11 0120 日本 三个月期贴现国库券
4/12 意大利 中长期债券
4/12 1700 美国 30年期公债
4/12 英国 20亿英镑 2032年到期的债券,票息为4.25%
4/12 0130 日本 30年期公债
4/13 英国 国库券
4/16 1530 美国 13及26周期国库券
4/16 法国 BTF债券
4/17 西班牙 12及18个月期国库券
4/17 1530 美国 四周期国库券
4/17 0120 日本 一年期贴现国库券
4/17 0130 日本 五年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 蔡美珍;审校 杜明霞
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保