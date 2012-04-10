〔新加坡经济〕金融管理局料维持货币政策不变,坚守坡元缓步温和升值

* 事件:新加坡货币政策声明

* 时间:4月13日周五0000GMT左右

* 预估:新加坡金融管理局将坚守坡元"温和且缓步地"升值

路透新加坡4月9日电---新加坡金融管理局料在周五决议维持货币政策不变,并允许坡元兑其他货币以"温和缓步的"速度升值,以协助对抗顽固的通胀压力.

路透调查中,16名受访者全数预期新加坡金融管理局在发布半年度政策声明时将会按兵不动,让坡元维持在上升轨道上,升值速度不会改变.

"随着成长动能可能增强,且通胀较政策官员们先前预期的更具粘性,新加坡金融管理局很可能会维持目前的政策立场,"星展银行(DBS)经济分析师Irvin Seah周一在一份报告中称.

他指出,新加坡金融管理局可能会进一步延后紧缩政策的时间,因本地制造业者已受劳工成本增加所苦,若坡元加速升值,会使制造业受到重创.

新加坡透过让坡元兑主要贸易伙伴的货币在未公布的交易区间内升值或贬值来管理其货币政策.

新加坡金融管理局在10月的上次政策声明中降低坡元汇率政策区间斜率,减缓坡元升值的速度,因考量到经济放缓且通胀压力减轻.[ID:nSB1150822]

但金融管理局之后亦承认,物价压力比预期的还要顽固.

新加坡2月通胀率放缓至4.6%,但仍处于偏高水准.坡元兑美元今年以来已上涨约3%.(完)