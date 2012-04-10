《热点透视》Facebook高价收购Instagram,透露出防御自保警讯

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran; 编译 蔡美珍

路透纽约4月9日电---Facebook为求自保而买下Instagram之举,透露出一个警讯.线上照片原本应该是Facebook的一个核心强项.Facebook以10亿美元买下Instagram大受欢迎的照片分享应用程式,或许可以提升Facebook在行动领域的实力.但是以破格高价收购几无营收可言的对手,通常是焦虑、成熟型企业的招牌行为--实在不应该出现在一家准备以1,000亿美元估值公开上市的成长型公司.

Facebook以巨额现金及股票收购Instagram,究竟能得到什么,实在无法断言.Instagram成立只有短短两年,创办人是Kevin Systrom及Mike Krieger.传统的估算模式在这里无法适用--Instagram才刚刚拥有一套实际营运计画,一年前公司身价只有2,000万美元.它所拥有的是广大用户--用户数超过3,000万--以及超级快速的成长.上周Instagram新推出Android应用程式,12小时内登录的用户数便超过100万.

Facebook显然是为了其他理由而买.人们透过手机互相联系的时间愈来愈长,这样的转变让原本专攻桌上型电脑的Facebook感到忧心.Facebook在自己的招股说明书上,也警告行动连网趋势抬头对公司业务造成风险.多数智慧型手机都是使用苹果(AAPL.O)或谷歌(GOOG.O)的作业系统.如果Facebook在这些手机上运作不流畅,Google +等其他社群网路可能攻城掠地.

买下Instagram可能有助Facebook取得一大优势.Facebook希望利用取得的经验成果,"在其他产品建立类似特色".Instagram所设计的将照片放到网路上、以及吸引其他行动用户兴趣的方法,是目前为止最轻松简便者.这对于Facebook迎战其他社群网路而言,都是很有价值的技术及工具.

让Facebook投资人觉得担心的是,为什么Facebook创办人扎克伯格和他的员工没有办法开发出自己的Instagram.他说,这是仅此一次的特例."提供分享照片的最佳体验是这么多人热爱Facebook的理由之一,我们深知值得设法结合这两家公司."

不过此例一开不免令人担心,每当有某家后起之秀超越了Facebook原本的强项,其是否就得掏钱保护地盘,这实在不是该公司拥有超高估值的强力理由.(完)