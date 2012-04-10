《台湾报摘》--工商时报4月10日

* 头版头条:

--为稳定股市信心,财政部将于本周四(12日)定调证所税课征方案,其中"2014年5月申报2013年度证券交易所得",是财健小组的最大共识,会中也决采不溯既往原则复征证所税;另外,财政部倾向提出二方案,由投资人自行选择有利的成本认列方式.

* 其他:

--经济部明日举行电价谘询委员会议,商业用电级距大变革,最高级距拉到1,501度以上,夏季电价每度落在6.8-6.9台币,整体商业用电涨幅从16%-21%,工业用电最高调幅达35%,换言之,电子、钢铁、水泥与纺织等产业,用电成本恐垫高,目前经部将主张一次涨足为原则

--受到多重利空发酵,台股人气再度退潮,昨日成交量600.91亿台币再创今年次低量,法人指出,随着上市柜公司股东会高峰期将到来,停资券的家数逐渐升高.尤其台积电(2330.TW)、联电(2303.TW)、友达(2409.TW)、华硕(2357.TW)、宏基(2353.TW)、鸿海(2317.TW)、联发科(2454.TW)等重量级权值股,都是本周停资券指标,而外资又持续卖超,本周量能陷入低潮恐成常态.

--金控首季获利陆续出炉,税后每股盈余由富邦金(2881.TW)以0.72台币居冠,领先兆丰金(2886.TW)的0.59台币;但因富邦金旗下寿险获利受汇损影响而降低,富邦金前3月税后盈余65.3亿台币,反落后兆丰金的66.65亿台币. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.