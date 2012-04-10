《台湾报摘》--经济日报4月10日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 头版头条:
--财政部昨日宣布,财政健全小组就"2014年5月申报2013年度证券交易所得",达成高度共识;即明年重新开征证所税,投资人可选择比较有利的交易成本认定,课征方式以纳入最低税负制可能性最高.全案本周四定案,报行政院核定.
* 其他:
--证所税确定重新开征,外资昨日晚间立刻做出回应.美林台股策略分析师胡传祥指出,若政府能迅速把证所税定案,让市场消除疑虑,乐观的话可马上回到8,000点;但若政策出乎意料之外,不排除直接下探6,500点.
--笔记型电脑(NB)代工五大业者第一季营收表现出炉,广达(2382.TW)稳坐第一的宝座,但是其余业者排名大洗牌,原本第三名的纬创(3231.TW)超越二哥仁宝(2324.TW),原本第五名的和硕(4938.TW)营收也超越四哥英业达(2356.TW).
--中信金(2891.TW)现金增资获日本三井住友银行(8316.T)、台塑(1301.TW)创办人王永庆次子王文祥、佳能创办人董炯熙、精诚资讯董事长黄宗仁等特定人参与.中信金基于股东资料保密,不愿对上述法人或企业名人认购股数表示意见.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 乔艳红
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保