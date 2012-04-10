《台湾报摘》--经济日报4月10日

* 头版头条:

--财政部昨日宣布,财政健全小组就"2014年5月申报2013年度证券交易所得",达成高度共识;即明年重新开征证所税,投资人可选择比较有利的交易成本认定,课征方式以纳入最低税负制可能性最高.全案本周四定案,报行政院核定.

* 其他:

--证所税确定重新开征,外资昨日晚间立刻做出回应.美林台股策略分析师胡传祥指出,若政府能迅速把证所税定案,让市场消除疑虑,乐观的话可马上回到8,000点;但若政策出乎意料之外,不排除直接下探6,500点.

--笔记型电脑(NB)代工五大业者第一季营收表现出炉,广达(2382.TW)稳坐第一的宝座,但是其余业者排名大洗牌,原本第三名的纬创(3231.TW)超越二哥仁宝(2324.TW),原本第五名的和硕(4938.TW)营收也超越四哥英业达(2356.TW).

--中信金(2891.TW)现金增资获日本三井住友银行(8316.T)、台塑(1301.TW)创办人王永庆次子王文祥、佳能创办人董炯熙、精诚资讯董事长黄宗仁等特定人参与.中信金基于股东资料保密,不愿对上述法人或企业名人认购股数表示意见.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.