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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 11:37 BJT

〔日本央行〕一如预期维持货币政策不变

路透东京4月10日电---日本央行周二宣布维持货币政策不变,在两周后举行的下次议息会议前按兵不动.下次会议将更加彻底评估经济状况,或将显示有必要采取进一步行动以推动通胀率升向1%的目标水准.

日本央行一致决定将指标利率维持在0-0.1%的区间,符合广泛预期.

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