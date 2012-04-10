《台湾重要政经日程》--4月10日-12月31日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
==================今日重要政经消息======================
4/10(二)
--12:30 央行标售五年期101/1R增额发行公债,金额400亿台币,13日交割.
--13:30 台积电(2330.TW)公布3月营收.
--14:00 2012年台湾产业幸福指数发表记者会.
--14:00 全国商业总会"国是新局论坛"由经济部长施颜祥主讲.
--14:30 全国工业总会改选理事长
--17:00 金管会例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
4/19(四)
--12:30 央行标售91天期"财101-1期"国库券,金额300亿台币,20日交割.
4/20(五)
--16:00 经济部公布3月外销订单,2月较去年同期成长17.6%.
4/23(一)
--16:00 经济部公布3月工业生产,2月工业生产较上年同期成长8.40%.
--16:00 主计处公布3月季调失业率,2月经季节调整后失业率为4.15%.
4/24(二)
--12:30 央行标售20年期101/2R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
4/25(三)
--16:10 央行公布3月M2货币总计数,2月货币总计数M2年增率为4.92%.
4/30(一)
--12:30 央行标售30年期101/4R增额发行公债,金额350亿台币,5月4日交割.
--12:30 央行标售182天期"财101-2期"国库券,金额250亿台币,5月2日交割.
5/1(二)
--金融市场因劳动节休市一天
5/4(五)
--16:00 央行公布至4月底的外汇存底,3月末为3,938.71亿美元.
5/7(一)
--16:00 主计处公布4月消费者物价指数(CPI),3月较去年同期成长1.21%.
*--16:00 财政部公布4月进出口金额,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,进口则是衰退5.8%.
5/21(一)
--12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割.
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
6/22(五)
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 詹静宜; 审校 乔艳红
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保