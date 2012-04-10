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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 09:25 BJT

〔台湾股市〕开高0.77%,广达在营收出炉后挺升

路透台北4月10日电---台湾股市周二开高0.77%,此前财政健全小组就课征证券交易所得税达成共识,广达(2382.TW)则在3月营收发布后走升.

加权股价指数.TWII开高58.16点,成为7,659.03点,上日则创下九周收盘低位.

在过去七个交易日内,会否课征证所税的不确定性导致大盘下杀约6%,令已然对全球经济复苏迟缓惶惶不安的投资人更加苦恼.(完)

--编译 龚芳;审校 隋芬

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