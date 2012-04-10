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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 09:11 BJT

《外汇动态》美元/日圆弹离一个月低点,受市场对日央行决议的预期影响

0053GMT---美元兑日圆JPY=上涨约0.3%至81.75日圆,脱离上日所触及一个月低点81.19,因部份市场人士回补空仓,看好日本央行今日稍晚可能决议采取新的宽松措施,即便多数人认为机率不大.

美元/日圆汇价亦受日本进口商买盘所推助.

然而,部份人认为美元短期内有更多下档风险,美元自2月以来涨势的38.2%回档位--81.07日圆,被视为主要的下档目标.(完)

--编译 龚芳;审校 张荻

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