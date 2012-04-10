〔欧元区经济〕英国央行委员普森认为欧元区失业率仍将居高不下

路透麻萨诸塞州4月9日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周一表示,欧洲央行近期采取果断的货币政策行动,但德国以外的欧元区在未来两年的失业率仍将居高不下.

普森表示,最好的情况是到2014年中,才会见到多数欧元区出现就业稳定的情况.

相比之下,德国的失业率可能会降至5%以下.3月时德国经季节调整的失业率为6.7%,为20年低位.

"德国的自然失业率约为5%,预期在2014年前将低于该水准,因此应该开始会有一些通胀,"普森表示."这会让欧洲央行更加棘手."

他并称,德国的薪资在未来几年也会更迅速攀升.

普森在其准备好的评论中未提及英国劳动市场和经济,反而是着重在欧洲该采取什么改革来强化其财政联盟.

普森表示,他不认为欧元区会瓦解."我连想都想不到,"他表示.(完)