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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 09:29 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元追随股市脚步上涨,公债期货下跌

路透首尔4月10日电---韩元兑美元KRW=周二盘初上涨,尽管地缘政治因朝鲜准备发射火箭而紧绷.韩国股市盘初走高.

0053GMT时,韩元兑美元KRW=KTFC报1,137.0.周一收盘价为1,138.2.

韩国股市.KS11上涨0.3%报2,003.82点.

三年期韩国公债6月期货KTBc1下跌0.05点,至103.94.回吐一些周一的涨幅.

0053 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,137.0 1,138.2

日圆/韩元JPYKRW=R 13.8930/9063 13.9850/934

韩国公债期货KTBc1* 103.94 103.99

韩国综合股价指数.KS11 2,003.82 1,997.08

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 李婷仪; 审校 张涛

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