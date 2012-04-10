〔韩国汇市〕韩元兑美元追随股市脚步上涨,公债期货下跌

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透首尔4月10日电---韩元兑美元KRW=周二盘初上涨,尽管地缘政治因朝鲜准备发射火箭而紧绷.韩国股市盘初走高.
0053GMT时,韩元兑美元KRW=KTFC报1,137.0.周一收盘价为1,138.2.
韩国股市.KS11上涨0.3%报2,003.82点.
三年期韩国公债6月期货KTBc1下跌0.05点,至103.94.回吐一些周一的涨幅.
0053 GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,137.0 1,138.2
日圆/韩元JPYKRW=R 13.8930/9063 13.9850/934
韩国公债期货KTBc1* 103.94 103.99
韩国综合股价指数.KS11 2,003.82 1,997.08
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 李婷仪; 审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保