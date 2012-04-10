〔新债招标〕台湾五年101/1R期公债得标利率为1.029%,符合预期

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北4月10日电---台湾央行周二表示,财政部委托标售的五年期公债101/1RA01101R=TWO得标利率为1.029%,符合市场预期.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.01-1.04%间,最低预估在1.00%,最高在1.05%.[ID:nST0450322]
交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额634.5亿台币,投标倍数为1.59,高于上次20年期公债101/乙1的1.44倍.
各行业的得标比重方面,银行业为61.75%、证券业28.50%、寿险业5.00%、票券业4.75%.(完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p