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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 12:37 BJT

〔新债招标〕台湾五年101/1R期公债得标利率为1.029%,符合预期

路透台北4月10日电---台湾央行周二表示,财政部委托标售的五年期公债101/1RA01101R=TWO得标利率为1.029%,符合市场预期.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.01-1.04%间,最低预估在1.00%,最高在1.05%.[ID:nST0450322]

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额634.5亿台币,投标倍数为1.59,高于上次20年期公债101/乙1的1.44倍.

各行业的得标比重方面,银行业为61.75%、证券业28.50%、寿险业5.00%、票券业4.75%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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