版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 10:08 BJT

〔日本政经〕经济产业大臣称未来几天将宣布因应核意外的政府紧急计画

路透东京4月10日电---日本经济产业大臣枝野幸男周一向记者表示,未来几天将宣布因应核意外的政府紧急计画以缓解反应堆重启的疑虑.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐