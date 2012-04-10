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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 10:01 BJT

〔标题新闻〕美国游说人士联盟提议当局对本行业加强监管,然国会不太可能在短期内采取行动

注: 美国游说人士联盟英文名称为American League of Lobbyists

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8F9DJ7]

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