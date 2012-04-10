〔台股业绩〕台积电3月营收较上年同期微增0.7%,第一季大致符合预期

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北4月10日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周二公布,3月非合并营收为366.1亿台币,较上年同期微增0.7%.第一季则是大致符合市场预期.
台积电第一季合并营收为1,055.08亿台币,相当于较去年同期微增0.1%,较上季则成长0.8%;据汤森路透I/B/E/S,18位分析师平均预估台积电第一季营收1,031.4亿台币.
台积电将在本月26日举行第一季业绩说明会,各界关注半导体产业第二季展望是否触底反弹.台积电董事长暨总执行长张忠谋上日已透露,将会提高今年原订60亿美元的资本支出目标,针对客户订单情况,他表示过去几个月比去年同期好,第二季"会不错". [ID:nST0450360]
台积电在1月中曾表示,预估第一季合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较上季约是持平至小幅衰退1.62%.毛利率略降至42.5-44.5%,而营利率则预估下滑至28.5-30.5%.[ID:nST0428076]
该股今日收挫1.2%,报82台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.52%.
台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2012年 3月 366.1 +9.0 +0.7
2012年 2月 335.8 -1.4 +5.8
2012年 1月 340.5 +11.4 -1.1 (完)
参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(here)
参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN]
--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴/张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p