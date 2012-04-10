〔台股业绩〕台积电3月营收较上年同期微增0.7%,第一季大致符合预期

路透台北4月10日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周二公布,3月非合并营收为366.1亿台币,较上年同期微增0.7%.第一季则是大致符合市场预期.

台积电第一季合并营收为1,055.08亿台币,相当于较去年同期微增0.1%,较上季则成长0.8%;据汤森路透I/B/E/S,18位分析师平均预估台积电第一季营收1,031.4亿台币.

台积电将在本月26日举行第一季业绩说明会,各界关注半导体产业第二季展望是否触底反弹.台积电董事长暨总执行长张忠谋上日已透露,将会提高今年原订60亿美元的资本支出目标,针对客户订单情况,他表示过去几个月比去年同期好,第二季"会不错". [ID:nST0450360]

台积电在1月中曾表示,预估第一季合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较上季约是持平至小幅衰退1.62%.毛利率略降至42.5-44.5%,而营利率则预估下滑至28.5-30.5%.[ID:nST0428076]

该股今日收挫1.2%,报82台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.52%.

台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2012年 3月 366.1 +9.0 +0.7

2012年 2月 335.8 -1.4 +5.8

2012年 1月 340.5 +11.4 -1.1 (完)

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