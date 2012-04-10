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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 10:06 BJT

〔日本债市〕公债价格持稳,投资者静候日本央行会议结果

路透东京4月10日电---日本政府公债周二持稳,上日因宽松货币举措预期而上涨的涨势暂歇,投资者静候日本央行政策会议的结果. 日本央行周一展开两日政策会议,大多数策略师预期至少在下次于4月27日举行会议前,不会有任何新的宽松举措.

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