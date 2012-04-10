《外汇动态》出口商抛汇拖累美元/韩元小跌,市场关注韩国本周选举

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
0224GMT---美元/韩元KRW=KFTC小跌,因银行间人士增加空仓,在1,140附近遭遇阻力,且出口商出脱美元.
欧元/美元亦上扬.美元/韩元跌0.2%,至1,136.4.
市场人士留意周三的国会选举.反对党表示,政府维持韩元偏弱,造成进口通货膨胀升高.一主要反对党要求推翻"弱势韩元政策".一些市场人士表示,若反对党赢得本周选举,韩国维持韩元偏弱的控制力道可能减轻.
但首尔一外资银行交易员表示,外汇当局近来已放手让美元/韩元走贬,以缓和通货膨胀压力."美元/韩元近日上扬并非因为政府的政策,而是市场力量所致.一旦派息资金流动结束,美元/韩元可能再度下跌,"该交易员称.
一汇市分析师认为,即使反对党胜选,也没有什么理由预期汇率政策改变,因为选举结果不会造成外汇当局人事异动.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张若琪
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保