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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 10:42 BJT

《外汇动态》出口商抛汇拖累美元/韩元小跌,市场关注韩国本周选举

0224GMT---美元/韩元KRW=KFTC小跌,因银行间人士增加空仓,在1,140附近遭遇阻力,且出口商出脱美元.

欧元/美元亦上扬.美元/韩元跌0.2%,至1,136.4.

市场人士留意周三的国会选举.反对党表示,政府维持韩元偏弱,造成进口通货膨胀升高.一主要反对党要求推翻"弱势韩元政策".一些市场人士表示,若反对党赢得本周选举,韩国维持韩元偏弱的控制力道可能减轻.

但首尔一外资银行交易员表示,外汇当局近来已放手让美元/韩元走贬,以缓和通货膨胀压力."美元/韩元近日上扬并非因为政府的政策,而是市场力量所致.一旦派息资金流动结束,美元/韩元可能再度下跌,"该交易员称.

一汇市分析师认为,即使反对党胜选,也没有什么理由预期汇率政策改变,因为选举结果不会造成外汇当局人事异动.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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