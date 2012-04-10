《外汇动态》对冲基金买盘支撑非美元主要货币/日圆;欧元/日圆升逾0.5%

0247GMT---交易员称,对冲基金买盘今早似正支撑着非美元主要货币/日圆;欧元/日圆EURJPY=R日内迄今升逾0.5%,至约107.40日圆,较周一所及近106日圆的一个月低点要高出逾1日圆. 但交易员也表示,对欧元的真正测试要到欧洲交易时段才会显现,届时许多市场人士结束复活节假期重回市场. 欧元/日圆约在106.20和105.97有支撑,两者分别为日线一目均衡云区顶部和200日移动均线切入位.(完) --编译 张若琪; 审校 高琦 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=