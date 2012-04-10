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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 11:29 BJT

〔东北亚情势〕美韩国防部长认为朝鲜发射导弹是严重挑衅--五角大楼

路透华盛顿4月9日电---美国五角大楼发言人George Little表示,美国国防部长Leon Panetta周一晚间与韩国国防部长举行了电话会谈,就朝鲜(北韩)计划发射导弹进行讨论.

"两位领导人都认为朝鲜发射导弹是严重挑衅,违反了朝鲜的国际义务以及联合国安理会决议,"Little称.(完)

--编译 白云;审校 吴云凌

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