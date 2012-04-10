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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 11:28 BJT

〔日圆汇率〕美元/日圆缩减升幅,此前日本央行维持政策不变

路透东京4月10日电---美元兑日圆周二回吐稍早涨幅,因为日本央行宣布没有新的宽松举措,美元JPY=从日高81.87日圆一度跌至81.49日圆.

虽然大多数市场人士已经事先预期到这样的结果,但有些人臆测日本央行或许会如同2月一样突然放松政策.(完)

--编译 李婷仪;审校 沈以文

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