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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 11:26 BJT

〔标题新闻〕马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增加7.8%至478,948吨--船运调查机构ITS

注:船运调查机构ITS指Intertek Testing Services.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8F92WG]

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