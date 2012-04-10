〔台湾债市〕五年期101/1R殖利率微幅收高,标售结果反应通膨疑虑

路透台北4月10日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周二微幅收高,主要反应中午的标售结果.不过殖利率在弹高贴近1.029%后,又吸引买盘进场承接,令弹幅因而收敛.

针对101/1R的标售结果,交易商指出,投标倍数1.59略低于预期,显示央行持续拉抬短率让买盘投标的意愿降低.不过银行业的得标比重高达61.75%,也显示特定金融机构仍有消化资金需求.预料101/1R交割后,交易将趋于清淡,殖利率将不脱在1.00-1.05%间震荡.

"通膨疑虑让101/1R标高,但也因筹码的不确定因素消失,让收盘利率比得标利率低."一大型银行交易员称.

央行于今日中午标售101/1R,得标利率为1.029%,符合市场预期.交易商投标总额634.5亿台币,投标倍数为1.59.各行业的得标比重方面,银行业为61.75%、证券业28.50%、寿险业5.00%、票券业4.75%.[ID:nST0450914]

继昨日拉抬0.5个基点后,央行今日再度调升隔夜拆款代收利率至0.430%,自3月底来累计调升幅度达3.8个基点.

美国公债价格周一攀升,推动长期公债收益率跌至四周低位,之前令人失望的美国非农就业报告重燃对经济的担忧,并令对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将再推宽松举措的押注增加.指标10年期公债US10YT=RR价格上扬2/32,收益率报2.04%,低于上周五收盘时的2.06%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1RA01101R=TWO +0.50 1.0257 1.0190-1.0280 198.5

10 101/5A01105=TWO +0.15 1.2715 1.2680-1.2770 5.5

继油价调涨后,电价也即将调整,为因应升高的通膨预期,央行也加快了拉抬短率的速度.交易商指出,央行最在意的是物价波动,目前拉抬隔拆利率便成了最佳选择.

"由于油电价都是一次性调涨,不会对物价造成持续性的压力,因此还不致于动用到升息."一证券商交易员说.

他表示,除非短率拉抬幅度由0.5个基点扩大到1.5个基点,市场才会开始担忧央行将调整利率.

另一银行交易员则称,央行引导短率向上,是否为了下次理监事会议做出升息决议准备,仍有待观察.惟可以确定的是,当隔拆利率升逾0.45%后,将会降低银行买短券的意愿.

上日隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.454%,续创逾三年高位

"这会让养券压力增加,我们将面临成本与利率风险的双重压力."他说.

继油价调涨方案底定后,台湾经济部周一表示,已由台湾电力公司提出电价上涨方案,其中工业用电涨幅最高在三成以上.该方案经周三(11日)召开的电价谘询会讨论修正后,最快可能在5月中下旬实施.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2715

5 101/1 A01101=TWO 1.0260

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)