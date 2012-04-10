〔台湾汇市〕台币兑美元收近平盘,台股上扬但全球景气衰退疑虑弥漫

路透台北4月10日电---台币兑美元TWD=TP周二收近平盘,仅微幅下跌0.2分.此前财政部就复征证券交易所得税达成共识,不确定性暂时消除,台股反弹收红,不过中国及欧美景气复苏趋缓疑虑仍在,市场弥漫观望气氛.
汇银人士指出,台股上涨带动外资盘初小幅汇入,但接近29.5元进口商回补美元兴趣浓厚,加上台股升幅逐步收歛以及多数亚币走势较弱,场上追价意愿不足,成交量持续萎缩;临收盘前,央行例行进场调节,促台币全数吐回今日涨幅.
"台币今天相对满强的,...但还是在盘整没走出自己行情."一位本地银行交易人士表示.
中国海关周二公布,3月中国进出口增幅均较上月明显回落,其中进口降幅更大,令同期实现贸易顺差53.5亿美元.[ID:CN1476670]交易商表示,由于数据没有明显优于预期,市场对中国经济陷入衰退疑虑难以驱散,静待更多经济数据给予指引.
他们预估,台币短线仍在29.4-29.6元间整理,并将持续关注台股走势.
台湾股市周二收盘上涨0.52%,至7,640.68点;外资卖超34.24亿台币,已连续四日卖超,累计卖超金额为254.19亿.[ID:nST0451176]
另外,韩元KRW=周二小幅收跌,因朝鲜(北韩)即将发射远程火箭导致局势紧张,而且投资者在中国公布3月贸易数据后对风险资产进行获利了结.[KRW/CN]
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--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进